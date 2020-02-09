Kars Belediyesi kaldırım ve caddelerin karını temizliyor

Kars’ta kar yağışının ardından belediye karla mücadele çalışması başlattı.

Kars’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı tüm önlemleri alan Kars Belediyesi, 23 mahallede karla mücadele ediyor. Bir greyder ile sürekli caddeleri açık tutan belediye, temizlik işçilerine de kaldırımları temizletti.

Kars Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri etkili olan kar ile mücadelede kar küremetuzlama araçları, greyder, kepçe gibi iş makineleri ile şehir merkezi ve mahallelerdeki ana cadde ve ara sokaklarda karla mücadele ediyor. Araçların iniş, çıkışlarda zorlandığı cadde ve sokaklar, okullar ve sağlık kuruluşlarına ulaşım güzergahları, ana arterler başta olmak üzere şehrin birçok noktasında ekipler çalışma yürütüyor. Belediyenin karla mücadelesine vatandaşlar da destek veriyor.

Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in talimatıyla harekete geçen ekipler, kısa sürede bir çok cadde ve kaldırımın karını temizledi. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KARS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:37

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