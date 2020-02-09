Kars´ta okullara kar tatili

'Babam ve ben'

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KARS´ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz taarfından yapılan açıklamada kars il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."



KARS 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:41

YATSI 19:01

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