Büyükelçiler Kars’ta çeşitli ziyaretlerde bulundular

"Turistik Doğu Ekspresi, Kars Seyahati" ile Kars’a gelen AB Delegasyonu üyesi ülkelerin Büyükelçileri, Kars Valisi Türker Öksüz’ü, Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca’yı ziyaret ettiler.

AB Türkiye iş birliği kapsamında, son yıllarda Dünyanın ilgi odağı olan Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen Büyükelçiler, Vali Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

AB Türkiye iş birliği kapsamında, son yıllarda Dünya’nın ilgi odağı olan Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen büyükelçiler, Kars Valisi Türker Öksüz ve Kars Belediye Başkan Vekili Şevin Alaca ile görüştü. Ziyarette Kars turizmi ile ilgili yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

AB Delegasyonu üyesi ülkelerin Büyükelçileri, son olarak Kafkas Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerin büyük bölümü basına kapalı olarak yapıldı.

KARS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:36

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