Amcasını öldürdü, polise teslim oldu

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-KARS'ın Kağızman ilçesinde, 17 yaşındaki A.D.,

devlet hastanesi kantini önünde, aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'i (43) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay Kağızman Devlet Hastanesi kantini önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Hastane kantinini işleten Mehmet Demir ile daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. karşılaştı. A.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, amcasına ateşledi. Olay yerinde can veren amcasının cesedine kimseyi yaklaştırmayan A.D., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yeğen gözaltına alınırken, öldürülen Mehmet Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAF





KARS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.