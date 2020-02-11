Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı Bir dolmuş ise hareket halinde dondu

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu Kars’ta, bir minibüs çalıştırılmak üzere altında ateş yakılırken alev aldı. Bir dolmuş ise hareket halindeyken aşırı soğuktan dondu.

Kars’ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30’lara düştüğü kentte, İstasyon Mahallesi Kurban Ali Çelik Caddesi’nde soğuktan donan bir minibüsün altında sahibi tarafından ateş yakıldı. Ateşin fazla olması dolayısıyla minibüs alev aldı yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alırken, yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Faikbey Caddesi üzerinden Harakani Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan dolmuş, hava tüplerinin donması üzerine durdu. Bunun üzerine dolmuşta bulunan yolcular bölgeye çağrılan başka dolmuşa binerek yoluna devam etti.

Dolmuş sürücüsü ise araçtan inerek aracın altında ateş yakıtı. Yaklaşık 40 dakika yakılan ateşin ardından araç yeniden çalıştırıldı.

Hava gece çok soğuk olduğunu belirten dolmuş sürücüsü, “Gece çok soğuktu. Garajda yer bulamadık. Araba dışarıda kaldı. Gece saat 04.00’te 10 dakika çalıştırdım. Sabah 06.30’da çalışmadı. Araç yolda hareket ederken dondu. Araba birkaç sefer tekledi. Yolda kaldık durdu. Bugün çok soğuktu, dünde soğuktu. Dün garajda olduğu için donmamıştı. Bugün araba dışarıda kaldığı için dondu” dedi.

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirildi.

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