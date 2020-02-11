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Kars Bölgesi VHO’nun bakanlık onaylı suni tohumlama kursu başladı

İHA

Kars Ardahan Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri Odası (VHO) 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından koordine edilerek açılan 'İneklerde Rektovaginal Yöntemi İle Suni Tohumlama Kursu' başladı.

Kars Bölgesi VHO’nun bakanlık onaylı suni tohumlama kursu başladı

Kars Ardahan Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri Odası (VHO) 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından koordine edilerek açılan ‘İneklerde Rektovaginal Yöntemi İle Suni Tohumlama Kursu’ başladı.
Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan teorik eğitim ile start alan kursta, ilk teorik eğitimin ardından Kars Belediye Mezbahanesinde teorik eğitime ilişkin uygulama eğitimi gerçekleştirildi.
Kars Ardahan Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, “Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerin uygulama bölümleri Kars Belediyesine ait Mezbahanede gerçekleştiriliyor. Kursiyer veteriner hekimler 1014 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5 günlük eğitimin sonunda teorik ve pratik Suni Tohumlama bilgilerini güncelleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı suni tohumlama sertifikalarını almaya hak kazanacaklar. Bakanlık Onaylı Suni Tohumlama Uygulama Belgesi'ni almaya hak kazanan meslektaşlarımız ülke hayvancılığımızın gelişmesinde çok önemli bir rolü olan hayvan ıslahı çalışmaları kapsamında suni tohumlama yapabilme yetkisine sahip olacaklar” dedi.
Ödül “Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak Kars ilimizi ülkenin dört bir yanında hizmet veren veteriner hekim meslektaşlarımız için hizmet içi eğitim ve sertifikasyon merkezi haline getirmeyi planlamıştık. Göreve geldiğimiz kısa süre zarfında planlayıp tamamladığımız toplam 15’i aşkın hizmetiçi eğitim ve sertifikasyon programı ile şartlar ne olursa olsun veteriner hekim meslektaşlarımızın hizmet içi eğitimi kültürünü kazanmasını hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren suni tohumlama konusunda altıncı sertifikasyon programını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Bugün Kars'ta 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Van, Edirne ve İstanbul gibi illerden bu kursa katılmak için Kars’a gelen veteriner hekimler kurs programımızın ilk gününü başarıyla bitirdiler. Kars Ardahan Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak ülke hayvancılığına hizmet veren veteriner hekim meslektaşlarımızın kendi alanlarında daha donanımlı, daha yetkin hale gelebilmesi ve hayvansal üretime daha fazla katkı sağlayabilmeleri için sertifikasyon programlarına ve hizmet içi eğitim çalışmalarına bu zamana kadar olduğu gibi son hızla devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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