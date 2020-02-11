Kars’ta gerçeği aratmayan tatbikat UMKE, AFAD ve 112 ekiplerinin hızlı bir şekilde hasta nakilleri dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta gerçeği aratmayan tatbikat UMKE, AFAD ve 112 ekiplerinin hızlı bir şekilde hasta nakilleri ...

İHA

Kars'ta gerçeği aramayan tatbikat, yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.

Kars’ta gerçeği aratmayan tatbikat UMKE, AFAD ve 112 ekiplerinin hızlı bir şekilde hasta nakilleri dikkat çekti

Kars’ta gerçeği aramayan tatbikat, yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.
Kars’ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 112 Acil Servis ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen tatbikatta ekiplerin mücadelesi dikkat çekti.
Tatbikatta, senaryo gereği Çimento Fabrikası’nda 43 çalışan yedikleri yemekten zehirlendi. Durum, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis’e bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ivedilikle Çimento Fabrikası’na intikal etti. Yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişiden, 28’i ambulanslarla KAÜ Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmesine karar verildi.
Zehirlenenlerin KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne nakledileceği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nden bildirildi. Operasyon Şefi Handan Çiftçi, konuyla ilgili HAP Başkanı Başhekim Prof. Dr. Sinan Kocatürk’e bilgi verdi. HEP ekipleri gerekli ekipmanlarla Acil Servis’te toplanan olayla ilgili planlama yaptı.
Daha sonra ambulanslarla hastaneye getirilen vak'alar, Alan Sorumlusu Turgut Dolanbey, tarafından Yeşil Alandaki diğer hastaların müşahede odalarına veya en yakın kliniklere nakledilmesi sağlandı. 112 ambulanslarıyla gelen vak'alar ilgili birimlerde müdahale edilerek tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan KAÜ, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Karabağ, “Bugün Kars Çimento Fabrikası’nda yaşanan zehirlenme neticesinde 43 çalışandan 28’i hastanemize UMKE, AFAD ve 112 ekiplerinin hızlı intikali sayesinde hastanemize getirildiler. Hastalarımız hastanemiz acil servisinde müşahede altına alındı. Bu hastalarımızdan 2 tanesi organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. 26 hastamız ise şuanda müşahede altında bir aksilik olmazsa 24 saatlik takip sonrasında taburcu olacaklardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Bölgesi VHO’nun bakanlık onaylı suni tohumlama kursu başladı
YEREL HABERLER Kars Bölgesi VHO’nun bakanlık onaylı suni tohumlama ...
2020 Ralli Sezonu Sarıkamış’ta karlar üzerinde açılıyor
YEREL HABERLER 2020 Ralli Sezonu Sarıkamış’ta karlar üzerinde ...
Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı Bir dolmuş ise hareket halinde dondu
YEREL HABERLER Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev ...
Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu
YEREL HABERLER Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu
(Görüntülü) Toprak dondu, mezar iş makinesi ile kazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Toprak dondu, mezar iş makinesi ...
Toprak dondu, mezar iş makinesi ile kazıldı
YEREL HABERLER Toprak dondu, mezar iş makinesi ile kazıldı
Amcasını öldürdü, polise teslim oldu
YEREL HABERLER Amcasını öldürdü, polise teslim oldu
Kağızman, Wushu Türkiye Şampiyonası’na damgasını vurdu
YEREL HABERLER Kağızman, Wushu Türkiye Şampiyonası’na damgasını ...
Büyükelçiler Kars’ta çeşitli ziyaretlerde bulundular
YEREL HABERLER Büyükelçiler Kars’ta çeşitli ziyaretlerde bulundular
Sarıkamış’ta kristal kar üzerinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kristal kar üzerinde kayak keyfi
Termometreler eksi 27’i gösterdi Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı Kentte adeta her şey dondu
YEREL HABERLER Termometreler eksi 27’i gösterdi Kars kışın en soğuk ...
Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü
YEREL HABERLER Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü
Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu
YEREL HABERLER Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu
Kars´ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Kars´ta okullara kar tatili
Kars’ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Kars’ta okullara kar tatili
Kars Belediyesi kaldırım ve caddelerin karını temizliyor
YEREL HABERLER Kars Belediyesi kaldırım ve caddelerin karını ...
Kars’ta ulaşıma kar engeli Kar ve tipiden 70 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars’ta ulaşıma kar engeli Kar ve tipiden 70 köy yolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X