Sarıkamış ve Kağızman’da okullara kar tatili

Kars’ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Kars’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman’da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 1 gün tatil edildi.

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