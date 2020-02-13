Sarıkamış ve Kağızman’da okullara kar tatili

KARS'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 13 Şubat Perşembe günü olmak üzere 1 gün tatil edildi."



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