Sarıkamış ve Kağızman’da okullara kar tatili

KARS'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 13 Şubat Perşembe günü olmak üzere 1 gün tatil edildi."
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-