Vali Öksüz, esnafla buluştu Vali Türker Öksüz, “Kars turizmde çok önemli bir ivme yakaladı”

Kars’ın genç valisi Türker Öksüz, mesaiden arta kalan zamanlarını kentteki esnafla geçiriyor.

Sürekli esnafla bir araya gelen Vali Öksüz, esnafın sorunlarını dinliyor, sorunların çözüm noktalarında esnafa yardımcı oluyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, son olarak kentte KOSGEB’ten destek alarak işletme kuran ve işletmesini geliştiren girişimci esnafı yerinde ziyaret ederek girişimcilerden aldıkları desteği ve alınan desteklerle yapılan hizmeti yerinde görerek bilgi aldı.

Kars’ta son günlerde özellikle turizm anlamında patlama yaşandığına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi aracılığıyla kente her gün yüzlerce yerli ve yabacı turist geldiğini ifade etti.

Öksüz, Kars’a gelen misafirlerin ağırlanması ve kentten memnun ayrılmaları hususunda esnafa de çok büyük görevler düştüğü belirtti.

KOSGEB destekleriyle esnafın daha iyi şartlarda aldıkları destekler doğrultusunda vatandaşlara güzel hizmetler vereceğine inandığını kaydeden Öksüz, “Ziyaret ederek incelemelerde bulunduğumuz ekmek fabrikamıza Kobi Gelişim Programı kapsamında 2018 yılında 197 bin liralık destek verdik. Gerek KOSGEB’ten gerekse Serhat Kalkınma Ajansımız ve TKDK gibi kurumlarımızdan vatandaşımızı üretime teşvik etmek istiyoruz. Bu konuda iyi imkanlar var. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyen, kendi işini kurmak isteyenlere ya da mevcut işini büyütmek isteyenlere seslenmek istiyorum. Gerek KOSGEB’e gerekse diğer kurumlarımıza başvuru yapsınlar. Burada çeşitli programlar var. Mutlaka bu desteklerden faydalanırlarsa kendi işletmelerini çok daha güzel ve geliştirmeleri mümkün olur. Her şeyin başı üretimdir. Ülkemizi, şehrimizi üreterek geliştirebiliriz, kalkındırabiliriz. İnşallah bu tesislerimizin sayısını artırırız. Bu konuda vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız” dedi.

KOSGEB desteğiyle kurulan ve yöresel süt ürünleri satışı yapan iki firmayı ziyaret eden Öksüz, kaşar peynirinin Kars’ta marka olduğunu vurguladı.

Türker Öksüz, “Kars’ın başta kaşar ve gravyer olmak üzere süt ürünleri üretiminde ülkemizde önemli bir yer tutuyor. Kars ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2019 yılında düzenlenen Peynir Festivali’nin büyük ilgi gördü. Kars’ta 46 tabyadan birisi olan Süvari Tabya’nın Peynir Müzesi olarak projelendirildi. Kars’ın yeni turizm destinasyonlarından birisi olacak müze, Türkiye’de de bir ilk olacak. Peynir Müzesi’ni önümüzdeki dönemde halkımızın ve ilimize gelen misafirlerin hizmetine sunulacağız” diye konuştu.

Öksüz, Kars’ın turizmde önemli bir ivme yakaladığını, her geçen gün Kars’a olan ilginin arttığını ve her geçen yıl ilimize gelen misafir sayısının arttığını sözlerine ekledi.

Öksüz, Kars’ın bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini, özellikle satışı yapılan yöresel ürünlerin kalite standardının bozulmamasını ve uygulanan fiyat skalasının da herkese eşit bir şekilde uygulanmasını, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulmasının öneminin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.