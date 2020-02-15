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Hafta sonu Erzincan’da oynanacak Kars 36 Spor, Ulalar Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Ulalar Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan'a hareket etti.

Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası’nda 16 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.00’de oynanacak olan Ulalar Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasını Van Bölgesi hakemlerinden Sercan Karaca yönetecek. Zorlu karşılaşmada Sercan Karaca’nın yardımcılığını ise Çağlar Mert ile Berkay Diniz yapacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan’a hareket eden Kars 36 Spor’da hedef deplasmanda grup lideri Ulalar Spor’dan puan ve puanlar alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek.

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