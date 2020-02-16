Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi

DHA

KARS Harakani Havalimanı'na kurt indi. Pist üzerinde fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KARS Harakani Havalimanı'na kurt indi. Pist üzerinde fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kars Harakani Havalimanı'nda, geçen günlerde uçakların iniş için kullandığı pistte kurt görüldü. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı öncesi kurt, bölgeye araçla giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Kurdun uzaklaşmasıyla birlikte uçak kalkış yaptı.
Pistteki kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış Cıbıltepe’de kayak keyfi
YEREL HABERLER Sarıkamış Cıbıltepe’de kayak keyfi
Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ...
Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu Zorlu karşılaşmayı Van Bölgesi’nden Sercan Karaca yönetecek
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi ...
Hollanda MÜSİAD'tan KATSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Hollanda MÜSİAD'tan KATSO'ya ziyaret
Kars’ta Jandarma’dan asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta Jandarma’dan asayiş uygulaması
Karslı öğrencilerden Elazığ’a yardım desteği
YEREL HABERLER Karslı öğrencilerden Elazığ’a yardım desteği
Yeğeninin amcasını öldürdüğü hastanedeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yeğeninin amcasını öldürdüğü hastanedeki cinayetin ...
Kars’ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2020 Ocak ayında 249 konutun satışı yapıldı
Kars’ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak
YEREL HABERLER Kars’ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında ...
Kağızman’da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kağızman’da amcasını öldüren gencin görüntüleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X