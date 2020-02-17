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Diğer illerde yetiştirilen kazlar Kars’ta piyasaya sunuluyor Kars’ta 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği ...

İHA

AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, kaz yetiştiriciliği yapılan birçok ilin Kars kazının geldiği günümüzdeki değeri nedeniyle kendi kazlarını Kars kazı diye satmaya çalıştıklarını belirtti.

Diğer illerde yetiştirilen kazlar Kars’ta piyasaya sunuluyor Kars’ta 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği AK Parti Milletvekili Arslan: “Kars kazının geldiği günümüzdeki değeri nedeniyle herkes kendi kazını, Kars kazı diye satmaya çalışıyor”

AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, kaz yetiştiriciliği yapılan birçok ilin Kars kazının geldiği günümüzdeki değeri nedeniyle kendi kazlarını Kars kazı diye satmaya çalıştıklarını belirtti.
Arslan, biraz daha gerçekçi olsun diye bazı iller yetiştirdikleri kazı, kendi illerinden Kars’a göndererek Kars’tan pazara sürdüğünü kaydetti.
Kars’ta Kars’ta 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği düzenlendi. Protokol üyelerini gelişte daha önceden süslenen kazlar karşıladı. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kars kazı ele alındı.
“Kazcılıkta Türkiye’de birinci sırada bulunuyoruz”
Kars Valisi Türker Öksüz, kaz yetiştiriciliğinde Kars’ın Türkiye’de birinci sırada olduğunu ifade etti.
3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği’nde konuşan Vali Türker Öksüz, “İlimiz ekonomisi için tabi tarım ve hayvancılık çok önemli, tarım ve hayvancılık içerisinde de kaz önemli yer tutuyor. Serhat şehrimiz Kars, şunu önemle belirtmek istiyorum ki, son yıllarda yükselen bir değer, turizmde çok iyi bir ivmeyle devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolundayız. Bunun yanında tarım ve hayvancılıkta da adından başarılarla söz edilen bir il olma yönünde ilerlemek istiyoruz. Tabi biz sulanabilir tarım alanları, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda doğal avantaja sahip olan iliz. 1 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra ismi şehrimizle özdeşleşen, sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olan ve şehrimizle de özdeşleşen kaz yetiştiriciliğinde de önemli bir potansiyele sahibiz. İlimizin önemini belirtecek olursak, Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinde yaklaşık 1 milyon 150 bin adet kaz olduğunu varsayarsak bunun yaklaşık 315 bini Kars ilimizde, dolayısıyla bu konuda Türkiye’de birinci sırada bulunuyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi 400 bin hektarlık mera alanımız var tabi buda üretim maliyetinin minimum seviyede olmasıdır” dedi.
“Kaz yetiştiriciliği yapan bazı kendi kazlarını Kars’ta piyasaya sürüyor”
Kars dışında birçok ilde kaz yetiştiriciliği yapıldığını dikkat çeken AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, herkesin kendi ilindeki değeri pazarlaması gerektiğini söyledi.
Milletvekili Ahmet Arslan, “Geçen hafta gazetelerde bir haber vardı. ‘Tokat’ta biz de kaç yetiştiriciliği yapıyoruz.’ Hatta burası çok önemli, ‘Hatta Kars’a bile gönderiyoruz.’ Şimdi bilmeyen birisi, bunu şöyle yorumluyor. ‘Evet, orada yetiştiricilik yapıyor. Kazları o kadar güzel ki, Karslılar bile alıyor.’ Bilmeyenin yorumu bu, ama Karslı biliyor ki, Kars kazının geldiği günümüzdeki değeri nedeniyle herkes kendi kazını, Kars kazı diye satmaya çalışıyor. Biraz daha gerçekçi olsun diye kazı oradan Kars’a gönderip, Kars’tan pazara sürüyor. bu konuda hem bizim Karslılar olarak çok dikkatli olmamız lazım. Hem kaz yetiştirici olan diğer şehirlerinde bu anlamda dikkatli olması lazım. Kars kazı adı altında biz bütün şehirlerde yetiştirilen kazları piyasaya sunarsak, bir süre sonra bu sektör küçülür. Oysa herkes kendi ilindeki değeri kendi değeriyle pazarlamalı, Kars kazını seven Kars kazını yemeli, Tokat kazını seven Tokat kazı yemeli, Elazığ kazını yetiştiren Elazığ kazını yemeli, Yozgat kazı öyle bilinmeli, Muş aynı, Niğde aynı, başka illerimiz öyle bilinmeli. Bu konuda hocalarımız da öncü olmalıdır” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı’ne geçildi. Bir çok ilden katılan akademisyenler, kazı ve kazcılığı masaya yatırdı. Katılımcılar Kars kazının önemini konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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