Kars'ta kardan kapanan 225 köy yolu, ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars'ta kardan kapanan 225 köy yolu, ulaşıma açıldı

DHA

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 225 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı. 

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 225 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu ulaşıma yeniden açıldı. 
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 225 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ise zorlu karla mücadele çalışması başlattı. Gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, iş makineleriyle yolları temizledi. Grup köy yolları başta olmak üzere tüm köylere dağılan ekipler, kepçe ve greyderler ile çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun mesai yaparak, kardan kapanan 225 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hollanda’daki MÜSİAD üyeleri SERKA’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Hollanda’daki MÜSİAD üyeleri SERKA’yı ziyaret etti
Diğer illerde yetiştirilen kazlar Kars’ta piyasaya sunuluyor Kars’ta 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği AK Parti Milletvekili Arslan: “Kars kazının geldiği günümüzdeki değeri nedeniyle herkes kendi kazını, Kars kazı diye satmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Diğer illerde yetiştirilen kazlar Kars’ta piyasaya ...
Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi
YEREL HABERLER Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi
Sarıkamış Cıbıltepe’de kayak keyfi
YEREL HABERLER Sarıkamış Cıbıltepe’de kayak keyfi
Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ...
Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu Zorlu karşılaşmayı Van Bölgesi’nden Sercan Karaca yönetecek
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi ...
Hollanda MÜSİAD'tan KATSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Hollanda MÜSİAD'tan KATSO'ya ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X