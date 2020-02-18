Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi

2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi. Yapılan yarışmadan Türkiye Dünya sıralamasında ilk yedide yerini aldı.
Natürel Türkiye Şampiyonası 1115 Mart 2020 arası Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yapılacak.
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