Kars Vali Öksüz’den gıda denetimi

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte bulunan işletmelerde Gıda Kontrol Denetimi yaptı.

Vali Türker Öksüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle birlikte işyerlerini gezerek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, işletme sahiplerine gıda konusunda önerilerde de bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Kars Valisi Türker Öksüz, “Vali olmanın ötesinde bugün bir vatandaş olarak geldim. Bizde zaman zaman hepimiz gelip buralardan alışveriş yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenirliliğini sağlamak için 1722 Şubat tarihleri arasında bir seferberlik başlattı. Gıda sektöründeki her alanda hizmet veren işletmeleri denetliyoruz. Vatandaşlarımızın temiz, hijyenik ve güvenli gıdaya ulaşması sağlık yönünden çok önemli. İlimiz açından farklı bir öneme daha sahip çünkü, turizm kenti olarak turizmde belli noktaya gelmiş, bu konuda ivme yakalamış bir şehir olarak istiyoruz ki gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz de gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapsınlar, gitsinler temiz, güvenilir gıdaları tüketsinler ve ilimiz için bu durumun önemli ölçüde katma değer oluşturmasını istiyoruz. Bütün ziyaretçilerimizin Kars’tan memnun ayrılmasını istiyoruz” dedi.

Uygulanan denetimlerin etap etap gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Öksüz, “Denetimlerimiz önce süt ve süt ürünlerinde başladı, daha sonra et ürünlerine, ondan sonra fırınlara ve kasaplar ile şarküterileri alanında faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerimiz sürüyor. Ayrıca denetimlerimiz toplu tüketim yerleri, kantinlerde de devam ediyor” diye konuştu.

Vali Öksüz, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederek, 2019 yılında toplam 2 bin 941 işletme denetlendiğini ve kurallara uymayan 17 işletmeye de toplam 150 bin lira idari para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

Vali Öksüz gıda güvenliğini bozan işletmelere karşı herhangi bir toleranslarının ve tavizlerinin olmayacağının altını çizerek, konunun takipçisi olacaklarını, kendisinin de bir vatandaş olarak işletmelerden alışveriş yaptığını, güvenilir gıda tüketiminin herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara da çağrı da bulunan Vali Öksüz, “Bizim Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler denetimlerini yapıyor ama vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Gerek toplu tüketim yerlerinde gerek üretim yerlerinde gıda güvenliğine yönelik aykırılığa vatandaşlarımız rastlarsa ALO 174 hattını arayarak bu konudaki şikayetlerini, taleplerini iletebilirler. Ona uygun olarak da görevlilerimiz her türlü denetimi yapıp, sonucunda da gerekli hukuki işlemi başlatırlar” şeklinde konuştu.

Vali Öksüz daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ile birlikte gıda denetim ekiplerinin denetimlerini yerinde inceledi ve denetimler hakkında bilgi aldı.

