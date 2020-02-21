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Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde atlı kızak keyfi sürüyor Köylü gençler ...

İHA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, yerli, ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Kars'a gelenler soluğu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde alıyor.

Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde atlı kızak keyfi sürüyor Köylü gençler misafirlerini sıcak kuşburnu çayı ile karşılıyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, yerli, ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Kars’a gelenler soluğu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü’nde alıyor.
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde atlı kızak keyfi yaşamak isteyen vatandaşların ilk uğrak yeri Arpaçay’a bağlı Taşbaşı köyünde bulunan Yunus’un Yeri oluyor. Yunus’un Yeri'ne gelen vatandaşları burada buz üzerinde kurulan kıl çadırı önünde yakılan soba ve üzerinde kaynayan kuşburnu çayı ile Dural Taşdemir karşılıyor.
Buz tutan göl üzerinde köylü gençlerin Kars turizmine katkı sağlamak adına kurdukları kıl çaldıra gelen vatandaşlara kuşburnu ve çay ikram ediliyor. Ardından vatandaşlar göl üzerinde hazır bekleyen atlı kızak ve kar motorlarıyla buz üzerinde gezdirilerek, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatılıyor.
Çıldır Gölü’nün başlangıç noktası olan Arpaçay’a bağlı Taşbaşı köyünde vatandaşları ağırlayan köylü gençler, bir taraftan kent turizmine katkı sunarken, diğer taraftan da aile bütçelerine az da olsa katkı sağlıyor. Vatandaşları buz üzerinde atlı kızakla gezdiren köylü gençler, Kars’ın tanıtımına bir nebze de olsa destek veriyor.
“Kuzey ülkelerine gidilmesine gerek yok, Kars’a gelsinler”
Kars’a İstanbul’dan geldiğini ifade eden Gökhan Elüstün, “Daha önceden gelmediğime pişmanın açıkçası, Türkiye’de kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi, buradan kalkıp ta kuzey ülkelerine gidileceğine ilk önce Kars’a gelinmesi gerekiyor. Çıldır Gölü’ne, arkadaşlar çok misafirperver, her şey çok güzel. Kızak gezisi çok güzeldi. Motora bindik, balık tuttuk, zaten buzun üzerinde yürümek çok güzel bir his, herkese tavsiye ederim” dedi.

“Hiç kimse Kars’a gelmeden ölmemeli”
Çıldır Gölü üzerine unutulmaz bir gün geçirdiklerine dikkat çeken Merve Tanka, “Kars’a üçüncü gelişim ama Çıldır’a ilk kez geliyorum ve bu etkinlikleri yapıyorum. Bizi önce sıcak bir kuşburnu karşıladı. Sonra kızakla gezinti yaptık. Ardından atlara bindik. Atlı kızaklara bindik. Çok keyifli bir yolculuktu. Tamamen bir turizm cenneti diyebilirim. Gerçekten kuzeye gitmeye hiç gerek yok. Hem soğuğu, hem karı, hem böyle bir yeri keşfetmek bence mükemmeldi. Herkesi buraya gelmesi için teşvik ediyorum. Üstelik çok sıcak kanlı insanlar buradakiler, Kars’ın halkını da çok sevdim. Hiç kimse bence buraya gelmeden ölmemeli diyorum” diye konuştu.
Taşbaşı köyü Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak gezen vatandaşlar daha sonra sırasıyla Dünya Miras Listesi’nde yerini alan Ani Ören Yeri ve Kars’ın tarihi mekanlarını geziyor. Vatandaşlar daha sonra Doğu Ekspersi veya tur operatörleri aracılığıyla Kars’ta ayrılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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