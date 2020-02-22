Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

KARS Baraj Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.
Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçen yıl faaliyete geçirilen Kars Baraj Gölü de aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Baraj gölünde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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