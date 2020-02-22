Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

DHA

KARS Baraj Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

KARS Baraj Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.
Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçen yıl faaliyete geçirilen Kars Baraj Gölü de aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Baraj gölünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Kars 36 Spor 1461 Trabzon Spor karşılaşmasına hakemi ...
Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta taşımacılık masaya yatırıldı
SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SERKA'nın 71. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı ...
JASAT Kars’ta olayları tek tek aydınlatıyor
YEREL HABERLER JASAT Kars’ta olayları tek tek aydınlatıyor
Kars'ta kurtlar, karayoluna indi
YEREL HABERLER Kars'ta kurtlar, karayoluna indi
Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi
Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde atlı kızak keyfi sürüyor Köylü gençler misafirlerini sıcak kuşburnu çayı ile karşılıyor
YEREL HABERLER Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü Buz tutan gölde ...
Kars Vali Öksüz’den gıda denetimi
YEREL HABERLER Kars Vali Öksüz’den gıda denetimi
Kars’ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki öğrencilerin aileleri kararsız
YEREL HABERLER Kars’ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki ...
AK Partili Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti Başkan Altun bir esnafa doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER AK Partili Belediye Başkanı esnafı ziyaret ...
Kars’ta PKK’nın gizli şehir yapılanmasına darbe
YEREL HABERLER Kars’ta PKK’nın gizli şehir yapılanmasına darbe
Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X