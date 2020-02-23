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Aygır Gölü'nde buz tabakasının kırılma sesleri ürkütüyor

DHA

DOĞU Anadolu Bölgesi`nde kış aylarının en çetin geçtiği illerden olan Kars´ın Susuz ilçesindeki buz tutan Aygır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte buzlar kırılmaya başladı. Buzların kırılma anında çıkardığı sesler ise göl üstünde gezinen fotoğrafçıları ürkütüyor.
Susuz'daki 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan Aygır Gölü'nün yüzeyi çetin kış şartlarında tamamen buzla kaplandı. Kıyıya çekilen kayıkların kar altında kaldığı gölde eskimo usulü balık avlayan amatör balıkçıların açtıkları avlanma çukurlarına da rastlanıyor. Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü olan Aygır Gölü, bölgenin tescilli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Aygır Gölü, buz tutunca ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. Buzdan şekillerin yanı sıra buz kalıplarında donan yavru balıklarda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Mantarı andıran donmuş su kabarcıkları, buzun derinliğini gösteren kırılma anları da fotoğrafçılar için güzel görüntüler oluşturuyor.
Hava sıcaklığının artmasıyla göldeki buz tabakası erimeye başladı. Eriyen buzların kırılma sesleri, göl üzerine yürüyenleri endişelendiriyor. Fotoğrafçı Engin Eratlar, "Fotoğraflamak için göle geldim. İnsanı ürperten bir görüntüsü var. Buzlar çatlamış üzerinde biraz gezdiğiniz zaman çatırtı sesleri geliyor. Bu da biraz korkutuyor. Gölde garip sesler de var. Çözemedik merak ettik. Elbet de bunun bilimsel açıklaması vardır, ancak biz bilemiyoruz. Gerçekten turizme kazandırılması gereken bir yer. Yerel yönetimlerin burasının tanıtılmasından önemli adımlar atmasını bekliyoruz. Burası için yetkililerin proje üretmeleri gerek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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