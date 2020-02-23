Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 31 mağlup etmesinin ardından Kars’ta sarıkırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarıkırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi’ni trafiğe kapatan taraftarlar gece geç saatlere kadar galibiyetin coşkusunu yaşadı.
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