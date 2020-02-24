Erzurum yolu kapanıyor

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IğdırKağızmanErzurum yol güzergahı olan Karakurt yolu kapanıyor.

Karakurt Barajının su tutması nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü saat 09:00 dan itibaren KağızmanKarakurt yolunun ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Erzurum istikametine ulaşım SelimSarıkamışKarakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak.

Nisan ayı itibariyle suların tam yükselmesi nedeniyle, Karakurt yolu tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım SarıkamışKaraurgan yolu ile sağlanacaktır.

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