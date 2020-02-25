Kars’ta jandarmadan huzur uygulaması

Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

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Kars’ra 354 jandarmanın katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 354 jandarmanın katılımı ile “Türkiye Huzur Güven (Yasadışı Bahis, KumarOyun Makineleri ve Alkol) Uygulaması” gerçekleştirildi.

Uygulamada 87 umuma açık yer kontrol edildi, 1 kişiye ruhsatsız kahvehane işletmekten 392 TL idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında bin 769 kişi sorgulandı, 13 yoklama kaçağıbakaya yakalandı, 1 kişinin üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca,1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirilerek ilgili şahsa 5729 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapılarak, bin 586 TL idari para cezası kesildi.

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