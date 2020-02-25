Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

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KağızmanKarakurtHorasan karayolu Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.

SarıkamışKarakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut HorasanKarakurtKağızman yolu ve HorasanKarakurtKars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Baraj su kotunun etki edeceği ilk güzergah 08002 K.K. No.lu yolun KarakurtKağızman arasındaki kesimi olup bu güzergah, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00’da Karayolları ekiplerince kapatılacağından ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağı duyuruldu.

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