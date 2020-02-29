Kars’ta kar yağışı başladı

Kars’ta ikinci cemrenin suya düşmesinin ardından kent merkezinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars’ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının 3 derece olması beklenen Kars’ta aralıklı kar yağışı devam edecek.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısında da bulunarak vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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