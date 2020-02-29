Kars’ta uyuşturucu tacirlerine darbe

Kars’ta narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan koordineli çalışmalarda Sarıkamış eski Erzurum yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan İ.K. ve A.Ç.’nin yapılan üst aramasında toplam 38,61 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, yine kente uyuşturucu ticareti yapmak maksadıyla gelen 1’i Azerbaycan uyruklu toplam 3 kişinin olduğu bilgisini alarak harekete geçti. Şüpheli aracı uygulama noktasında durduran polis, Azerbaycan uyruklu kadın L.G.’nin üzerinden 23,73 gram metamfetamin ve 1,27 gram esrar uyuşturucu madde ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Her iki olayda gözaltına alınan şüpheli 5 kişi Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azerbaycan uyruklu L.G. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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