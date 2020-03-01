Sarıkamış'ta gece kayağı

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Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ışıklandırılmış pistte kayak severler yağan karın altında gece kaymanın keyfini çıkardı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin ışıklandırılmasının ardından yerli ve yabancı turistler, gece de kayak yapmaya başladı. Kayak sever Mustafa Serhat Nar, kayak yapmanın keyfini yaşadığını dile getirerek, kayak severleri Sarıkamış’a davet etti.

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