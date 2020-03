Kars’ta STK’lardan ‘Bahar Kalkanı’na destek! KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldığını belirtti.

Kars’ta Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye’nin İdlib’de yürüttüğü ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 18 sivil toplum kuruluşu adına Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklaması yaptı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen açıklamada Başkan Alibeyoğlu, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor” dedi.

Saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Alibeyoğlu, “Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın açıklamasına Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nun yanı sıra Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kars SağlıkSen Şube Başkanı Muharrem Koskalan, TOBB Kars Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferhat Hayri Şur, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Enerji BirSen İl Başkanı Cafer Samgar, İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Vekili Osman Cengiz, TOÇ BirSen Kars Şube Başkanı Adem Arancı, KarsIğdırArdahan Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Bölge Odası Başkanı Turgut Güzey, Hakİş İl Başkanı Barış Üstebay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday, MemurSen İl Başkanı Mahmut Kaan Ilgar, Bayındır MemurSen İl Başkanı Yüksel Acay, Türkiye KamuSen Şube Başkanı Erhan Sarıkaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Başkanı Şahin Aydın, Türkİş Şube Başkanı Dinçer Yılmaz, Büro MemurSen Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel ve Birlik HaberSen Şube Başkanı Hakan Tan katıldı.

