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Kars’ta jandarmadan sahte plaka uygulaması

İHA

Kars'ta jandarma sahte plaka uygulaması yaptı.

Kars’ta jandarmadan sahte plaka uygulaması

Kars’ta jandarma sahte plaka uygulaması yaptı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 158 jandarmanın katılımı ile “Özel Trafik Denetimi (Sahteİkiz) Standart Dışı Plaka Kullanımına Yönelik Özel Trafik Uygulaması” yapıldı.
Uygulama da 2 bin 145 sürücü yolcu, bin 841 araç ve araçlardan 768 aracın şasi numarası kontrol edildi. Kontroller de 16 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edilirken, toplam 2 bin 946 TL trafik idari para cezası kesildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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