Susuz’da ‘Muhtarlar ve Halk Günü’ toplantıları devam ediyor. Kaymakam İnam Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda muhtarlar ve vatandaşların sorunları masaya yatırılıyor.

Kars’ın Susuz İlçesi’nde Kaymakam Hamza İnam, Başkanlığı’nda İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, her ay düzenli olarak Muhtarlar ve Halk Günü Toplantısı yapılıyor.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Hamza İnam, muhtarların talep ve sorunları dinledi. İnam, muhtarlar ve vatandaşların sorunların çözümü noktasında ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Hamza İnam, bahar gelmesiyle birlikte mera hayvancılığı sezonu ile ilgili yaşanabilecek sorunların çözümü konusunda muhtarlarla bilgi alışverişi bulundu.

Öte yandan Susuz’da Muhtarlar ve Halk Günü Toplantılarının her ay devam edeceği öğrenildi.

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