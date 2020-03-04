Taner Toraman mazbatasını aldı görevine başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı seçilen Taner Toraman mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

CHP Kars İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Toraman, “Ülkemizde yaşanan olumsuzluklarım hep beraber izliyoruz. Ülkemiz gündeminde İdlib’de hain bir saldırı sonucunda şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ilde örgüt çalışmaları vardı. Partimizin 37. Olağan kongresini her ilde olduğu gibi Kars’ta da yaptık. Partimizde demokrasi olmazsa olmazlarımızdandır” dedi.

Toraman, “CHP Sosyal Demokrat bir partidir. Sosyal demokrasinin evrensel değerlerine inanan, sosyal demokraside hukukun üstünlüğüne inanan, adaletin, bağımsızlığın temel kriterler olduğuna inanan, özgürlükçü, katılımcı, insan haklarının öne çıktığına inanan herkes bu iradeye tanıklık etti. Bu iradenin ortaklığını yaparak, bir seçin iradesi gerçekleştirdik. Halkımızın teveccühü idi, demokraside halkın iradesi öndedir. Bir başka arkadaşımız Kars’ı temsil etme noktasında irade koydu. Biz halkımızın göstermiş olduğu iradeye sahip çıktık, seçilen arkadaşımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Çalışmalarında yardımcı olacağımız noktasında da irademizi gösterdik. O gün aynı iradeyi nasıl gösterdiysek, bugün yine aynı iradenin arkasındayız. Yarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan 37. Olağan Kongresinde kazananın kendi partileri olduğunu ifade eden CHP Kars il Başkanı Taner Toraman, kazananın Taner Toraman olmadığını, kazanan CHP olduğunu sözlerine ekledi.

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