AK Parti Kars İl Başkanı Çakın’dan CHP’li Özkoç’a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Kars İl Başkanı Çakın’dan CHP’li Özkoç’a tepki

İHA

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Çakın’dan CHP’li Özkoç’a tepki

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, düzenlendiği basın toplantısında, “Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ‘burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle’ ülkemizin birliğinibütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.
“Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır” diyen Çalkın, "Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKKPYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir.
Öyle anlaşılıyor ki; CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 grup başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taner Toraman mazbatasını aldı görevine başladı
YEREL HABERLER Taner Toraman mazbatasını aldı görevine başladı
Susuz’da muhtarlar ve halk günü toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Susuz’da muhtarlar ve halk günü toplantıları devam ...
Susuz’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Susuz’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı
Kaymakam Zengince öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Zengince öğrencilerle buluştu
Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
Kars’ta öğrencilerden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Kars’ta öğrencilerden Mehmetçiğe destek
(Görüntülü) Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kars'ta KYK yurtlarında kalan ...
Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek
YEREL HABERLER Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden ...
Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi
YEREL HABERLER Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi
SERKA 3 milyon TL destek verecek
YEREL HABERLER SERKA 3 milyon TL destek verecek
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü VHO Başkanı Ercan Ödül, “Yaban Hayatı ‘Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği’ temasıyla kutlanıyor”
YEREL HABERLER 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü VHO Başkanı Ercan ...
Batı’da bahar, Kars’ta kış Hidroelektrik Santrali’nin buzları olduğu gibi duruyor
YEREL HABERLER Batı’da bahar, Kars’ta kış Hidroelektrik Santrali’nin ...
Asker selamı ile maça başladılar
YEREL HABERLER Asker selamı ile maça başladılar
Selim’de meyve ağaçları yeşerecek Başkan Coşkun Altun, “Bu bölgelerde saklanabilir, korunabilir, anlamda öncelikle vatandaşlarımızı meyve ağaçlarına yönlendireceğiz”
YEREL HABERLER Selim’de meyve ağaçları yeşerecek Başkan Coşkun ...
Kars’ta jandarmadan sahte plaka uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan sahte plaka uygulaması
Kars’ta STK’lardan ‘Bahar Kalkanı’na destek! KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Kars’ta STK’lardan ‘Bahar Kalkanı’na destek! KATSO ...
Kars tabyaları yok oluyor
YEREL HABERLER Kars tabyaları yok oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X