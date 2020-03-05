Kars Belediyesi “Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri düzenliyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı’nca etkinlik düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında Kars’taki kadınların üretime dahil olmalarına katkı sağlamak adına el emeği olan yemeiçme, turistik süs eşyası ve kıyafet ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri “Kars Kadın Emek Pazarı”nın açılışı da 7 Mart 2020 tarihinde yapılacak.
Açılışın ardından Kars Belediyesi’ne ait Masal Park’ta saat 11.30’da kadınlar için ücretsiz yemek etkinliği düzenlenecek. Başkan Ayhan Bilgen, etkinliğe tüm kadınları davet etti.
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