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Kars’ta hayvancılık çalıştayı

İHA

Kars'ta, "Türkiye'nin Buzağı Fabrikası, Bölgenin En Büyük Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayı" start aldı.

Kars’ta hayvancılık çalıştayı

Kars’ta, “Türkiye’nin Buzağı Fabrikası, Bölgenin En Büyük Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayı” start aldı.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın işbirliği ile Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin katkılarıyla düzenlenen çalıştay Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, VHO Başkanı Ercan Ödül, akademisyen ve yetiştiriciler katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Kars Milletvekili, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Dünya artık şehirleşiyor, kentleşiyor. Kentleşirken bir de üreten lazım. Kentleşen, teknolojiyi kullanan refah seviyesini yükselten toplumlar, tabi ki daha çok tüketmeye başlıyorlar. Tüketince geriye dönüyorlar, üretene bakıyorlar. Üretenin hergün azaldığını görüyorlar. Oysa bunların bu refah seviyesindeki yükselmeye eşlik edecek bir üretime de ihtiyaç var. Bunu yine köyde duranlar, emek edenler, işin meşekatini çeken üreticiler yapmaya devam ediyor. gelişmiş ülkelerde bizimde örnek aldığımız, belki medeniyetlerini değil ama ekonomik ve teknolojik gelişmişliklerini örnek aldığımız ülkelerde üreticiyi, köylü dediğimiz kırsalda yaşayanların oranı ülkelere göre değişmekle beraber, ortalama yüzde 4,5 civarında, bizim 1950’li yıllarda toplumumuzun yüzde 75’i kırsalda, yani 4’te 3’ü köylerde üretmeye devam ediyor. 4’te biri şehirlerde başka alanlarda biraz kısmen orta halli sanayi de ve biraz da hizmet sektöründe çalışıyor. Yani halen Türkiye’de 5 kişiden 1 tanesi üretici, köylerde ve kırsalda, ama önümüzde örneklerine baktığımız zaman en fazla 1520 yıl içerisinde bizde de kırsaldaki oran gerçek değer olarak yüzde 10’un altına düşüyor” dedi.
Daha sonra söz alan AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Hayvancılığın başkentinde ona uygun üniversitesinin, fakültesinin olduğu bir yerde gerçekten bu çalıştay gecikmiş olarak yapılıyor. Ama yine de zararın neresinden dönerseniz kardır deyip bugün bu süreci başlatmış olmak bizi ziyadesiyle memnun ediyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve fakültemizin kıymetini aslında dünya biliyor, Kafkas Üniversitemizi üniversiteler arası sıralamada üst noktalara taşıyan ve orada kalmasını sağlayan Veteriner Fakültemiz elbette ki kuru kuruya fakülte değil, değerli hocalarımız ve değerli hocalarımızın yaptığı çalışmalar. Hayvancılığın değerini hayvancılığın başkenti Kars’ta bunları çıktıya çevirmemiz lazım, sonuçlar almamız lazım onun için de bu çalıştayı yine çok çok önemsiyoruz. Bu yüzden hem Kesimhanemizle hem de Organize Sanayi Bölgemizle birlikte inşallah şehrimizin hayvancılığı çok daha iyi noktalara gidecek, buna hiç şüphe yok. Bugün buradaki çalıştayda çıkan sonuçları bizde alacağız, değerlendireceğiz ve sadece Kars için değil ülkemiz için nasıl faydaya çevirebiliriz bununla ilgili hem yasamada hem de yürütmede gerekli takiplerini yapıp, faydaya çevireceğiz” diye konuştu.
Çalıştayda sırasıyla VHO Başkanı Ercan Ödül, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’da birer konuşma yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından çalıştayda Kars’ın hayvancılığı masaya yatırıldı. Çalıştay oturumlarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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