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Kars Belediyesi engelli vatandaşlara akü şarj istasyonunu açtı

İHA

Kars Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinde, akülü araç kullanan engelli vatandaşlar için Akü Şarj İstasyonunu hizmete açtı.

Kars Belediyesi engelli vatandaşlara akü şarj istasyonunu açtı

Kars Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinde, akülü araç kullanan engelli vatandaşlar için Akü Şarj İstasyonunu hizmete açtı.
Yolda akülerinin bitmesi endişesini taşıyan engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak projeyle, akülü araç kullanan engelliler daha rahat ulaşım sağlayabilecek.
Kars Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevin Alaca’nın katıldığı açılışta, ihtiyaç sahibi vatandaşlarda hazır bulundu.
Başkan Yardımcısı Alaca, “Şehirde yaşayan engelli vatandaşlarımızın da sosyal hayata en aktif biçimde dahil olmalarını sağlamak amacıyla öncelikler arasında gözetilen şarj istasyonu projesinin bugün ilkini hizmete açtık. Önümüzdeki aylarda da şehrimizdeki belirlenen noktalara da kapalı akü şarj istasyonları koyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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