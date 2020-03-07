Kars’ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

Kars’ta düzenlen voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar üzerinde, “Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!” yazılı pankartla sahaya çıktı.
Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.
4 takımın katıldığı turnuvada sporcular, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekti. Ellerinde üzerinde “Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!” yazılı pankartla saha çıkan sporcular, gençleri spor yapmaya teşvik etti. 4 takımın kıyası mücadele ettiği turnuva vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
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