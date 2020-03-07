Kars’ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

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Kars’ta düzenlen voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar üzerinde, “Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!” yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

4 takımın katıldığı turnuvada sporcular, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekti. Ellerinde üzerinde “Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!” yazılı pankartla saha çıkan sporcular, gençleri spor yapmaya teşvik etti. 4 takımın kıyası mücadele ettiği turnuva vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

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