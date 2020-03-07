AK Parti Kars’ta Selim ve Sarıkamış kongrelerini yaptı

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AK Parti Kars’ta Selim ve Sarıkamış ilçe kongrelerini yaptı.

AK Parti ilçe kongrelerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 65. Dönem UDH Bakanı MKYK Üyesi Ahmet Arslan Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof.Dr Yunus Kılıç, 2425 Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat ve İl Başkanı Adem Çalkın’ın katıldı.

Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongre de güven tazeleyen Zekeriya Yurdalan, yeniden AK Parti Selim İlçe Başkanı oldu.

Sarıkamış İlçe Başkanlığı Kongresi’nde ise Kenan Doğan, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı olarak seçildi. AK Parti Selim ve Sarıkamış İlçe Başkanlığı kongrelerine partililer yoğun ilgi gösterdi.

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