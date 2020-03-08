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Karslı Baran'ın at tutkusu

DHA

Karslı Baran'ın at tutkusu


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan Baran Kaya (20), atlara olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Ailesiyle birlikte 13 yaşından beri yetiştiricilik yapan Baran Kaya'nın atları yarışlarda boy gösteriyor. Vatani görev öncesi son kez bakımını yaptığı atlarını ailesine emanet eden Kaya, "Atlarıma iyi bakmazlarsa Kars'a geri dönmem" diye uyarıda bulundu.
Arpaçay ilçesine 5 kilometre mesafedeki 30 hane ve 200 nüfusu bulunan Meydancık köyünde yaşayan Kaya ailesi, rahvan at yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Yeter ve Dağıstan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Baran Kaya, 13 yaşından beri ailesine yardım ediyor. Baran, her yıl 5-6 tayı yetiştirerek Türkiye'nin değişik bölgelerine satıyor. Yetiştirdikleri atlar değişik kentlerde düzenlenen yarışlarda koşan Baran Kaya, "Rahvan yarış atları yetiştiriyorum. Bu sene Ardahan'da yarışacaklar. Bu tayların babaları da çok yarış kazandı. Şu anda da Kastamonu'da yarışıyorlar. Bugüne kadar 15 civarında yarış atı hazırladık, hepsini sattık. Şu anda elimizde bir yarış atı kaldı, tay olarak. Allah izin verirse bu sene Ardahan'da tay grubunda yarışacak. 5 tayımız daha var, onları da hazırlıyoruz. At yarışları Kars'ta pek yaygın değil, genelde Ardahan tarafında yaygın" diye konuştu.
BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ
At bakımının dikkat ve titizlik istediğini belirten Baran Kaya, "Yarışa hazırladığımız atın nefesi çok önemlidir. Yemi, samanı ve suyunu da ölçülü şekilde veriyoruz. Ata binip spor yaptırıyoruz. Sonra da tımarını, masajını, bakımını yapıyoruz. Sakat olmamasına, ön ayaklarında bir sıkıntı çıkmamasına dikkat ediyoruz. Rahvan atın yürüyüşü meşhurdur. Cirit atları ise dört naldır. Bir söz vardır; 'Her at yürür, ama rahvan yürüyemez.' Bunların özelliği de rahvan yürümeleridir" dedi. 
ŞAHMARAN'IN DEĞERİ 20 BİN TL
Rahvan atlarını yarışa hazır hale getirene kadar tüm bakımlarını kendilerinin yaptığını aktaran Kaya, yerli Kafkas atlarına 24 ay olduktan sonra binmeye başladıklarını söyledi. Yürüyüş alanlarında atların kendi hallerinde yürüdüklerini anlatan Kaya, belli aralıklarla binerek atları hazırladıklarını kaydetti.
Yetiştirdikleri Şahmaran isimli taya 15 bin lira verildiğini, ancak satmadıklarını ifade eden Kaya, 20 bin lira fiyat belirlediklerini belirtti. Şahmaran'a Kastamonu'dan talip çıktığını vurgulayan Kaya, yılda 3-4 at yetiştirip sattığını bildirdi.
'FİLİNTA' TÜRKİYE'YE YARIŞ ATI DOĞURUYOR
Ailecek at yetiştirdiklerini belirten ağabeyi Tarkan Kaya ise, şunları söyledi:
"Şimdi ulaşım kolay olduğu için, arabalar çıktığı için kimse atlara pek merak sarmıyor. Atlar günümüzde tarihe karıştı, karışacak gibi. Bizler ise dedelerimizin, atalarımızın, üzerinde savaşıp topraklarımızı kazandığı atlarımızın tüketilmesini, yok olmasını istemiyoruz. O yüzden de atları yetiştiriyoruz. Atlara çok meraklıyız. Bu atlar Kars'ın orijinal safkan atlarıdır. Karışım yok, ırkında bir bozulma yok. Kars'ın yerli Kafkas atlarıdır. 12 yaşındaki anne ata iyi bakıyoruz. Tüm yavruları bundan alıyoruz. Çok güzel bir damızlıktır. Biz bundan her sene güzel taylar alıyoruz. Türkiye'nin her erine at gönderiyoruz. Atlarımız her yerde yarış kazanıyor. Atlarımız tanınan atlardır. Burada da bu işi yapan ustalarımız var, bizler de onlardan öğrendik. Biz de şimdi devam ettiriyoruz. Bu anne atım ismi ise 'Filinta'dır."
Önümüzdeki günlerde vatani görevini yapmak için Tekirdağ'a gidecek olan Baran Kaya, son kez atlarının bakımını yaptı. Atları ailesine emanet eden Baran Kaya, "Askere gideceğim için atlarımı anneme ve ağabeyime teslim edeceğim. Şartım ise atlar olmazsa gelmeyeceğim. Atları çok seviyorum, at benim adeta hayatım demek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-03-08 10:11:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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