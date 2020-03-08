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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den CHP’li Özkoç’a gönderme Vedat Demiröz: “Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz” AK Parti Kars’ta Merkez İlçe Başkanlığı kongresi heyecanı

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den CHP’li Özkoç’a gönderme Vedat Demiröz: “Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz” AK Parti Kars’ta Merkez İlçe Başkanlığı kongresi heyecanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini belirtti.
AK Parti Kars Merkez İlçe Başkanlığı’nın 7’nci kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, muhalefete göndermelerde bulundu.
CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini ifade eden Demiröz, “TBMM’de dokunulmazlık vardı ya ağızlarına ne geliyorsa söyleyebiliyorlar. Liderimize, genel başkanımıza dil uzatabiliyorlar. Senin dokunulmazlığın var diye millete hakaret hakkın mı var. Sana biz dünyada dersini veririz. Büyük Millet Meclisi’nde de dersini veririz. Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz” dedi.
AK Parti Merkez İlçe Bakanlığı 7’nci Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kongre Salonu’nda yapıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 65. Dönem UDH Bakanı MKYK Üyesi Ahmet Arslan, Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr Yunus Kılıç, 2425. Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat, İl Başkanı Adem Çalkın ve çok sayıda partili katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slayt görüntüsüyle gönderdiği mesaj katılımcılara izletildi.
Slayt gösterisinin ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Vesayet odaklarıyla büyük mücadele yapıldı. Basınla yapıldı, askeri güçlerle yapıldı. Sermayeyle yapıldı. Ve Türkiye’deki en büyük tehlikelerden birisi olan oligarşi bürokrasi ile yapıldı. Mücadele devam ediyor mu? Ediyor. Bu vesayet odakları bir bir geride bırakıldı. Türkiye tam bağımsız bir ülke olarak kendisi sistem değişikliği bile yaptı. Ama neler yaptılar. Kapatma davası açtılar. Hamdolsun başaramadılar. Daha sonra MİT tırlarına müdahale ettiler. Gezi olayları hazırladılar ve en sonunda maalesef 15 Temmuz’da insanımıza kendi silahlarımızı çevirerek darbe teşebbüsünde bulundular. Daha sonra mali darbe yapmaya çalıştılar. Bunları yaparken bunun arkasında hem dış güçler, hem de onun içerideki yandaşları vardı. Dış güçler hiç sıkıntıya girmiyorlardı. Öyle bir muhalefet vardı başımızda, maalesef onlara hiç fırsat bırakmadı. Her yapılan doğru işe mutlak suretle yanlış diye karşı duruyor. Ama bizim insanlarımız da bazen yanılgıya düşüyor. Onların peşinden giden oluyor” dedi.
Demiröz, “Bu millet bunu çok yakından gördü. Tehlikeyi de gördü. İstanbul’da da gördü, Ankara’da da gördü, İzmir’de de gördü ve bundan sonra sandıkta milli irade bunlara gerekli dersi verecektir. TBMM’de dokunulmazlık vardı ya ağızlarına ne geliyorsa söyleyebiliyorlar. Liderimize, genel başkanımıza dil uzatabiliyorlar. Senin dokunulmazlığın var diye millete hakaret hakkın mı var. Sana biz dünyada dersini veririz. Büyük Millet Meclisi’nde de dersini veririz. Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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