Akyaka Kanyonu turizme kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılacak

İHA

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılacak

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Kars’ın Akyaka İlçesi’nde yer alan ve yıllardır var olmasına rağmen kanyonun bilinmemesi üzerine Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, Akyaka Kanyonu’nu Kars turizmine kazandırmak için çalışmalar başlattı.
Yıllardır adeta çöplük vaziyetinde olan, doğal güzelliğiyle yöre halkından ve yerliyabancı turistlerden mahrum bırakılan Akyaka Kanyonu, Akyaka Kaymakamlığı girişimleri sonucu çevre temizliği ve yol bakım çalışmalarına başlandı.
Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, doğa harikası Akyaka Kanyonu’nu Kars turizmine kazandırmak için Karslı Araştırmacı Yazar Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu’yu ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman’ı Akyaka Kanyonu’na davet ederek birlikte incelediler.
Akyaka Kanyonu’nun mutlak suretle turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu, “Akyaka Kaymakamımız memleketimizin değerlerinin tanıtılması için bu nazik davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözlü Türk Edebiyatı’nın en önemli karakterlerinden bir tanesi Keloğlan’dır. Keloğlan tiplemesi İran, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Anadolu’nun Kuzeydoğu Bölgesi’nde hep karşımıza Kelçe, Keloğlan gibi türlü isimlerle karşımıza çıkar. Ancak Keloğlan, Anadolu’da yer edindiği kadar hiçbir coğrafyada yer bulmamıştır. Bunun da temel sebebi Keloğlan’ı en fazla sahiplenen yer Anadolu’dur. Anadolu’nun da tamamını baz aldığımızda Keloğlan’ın Kars’ın Arpaçay ve Akyaka Bölgesi’nde karşımıza çıkıyor. Türk Mitolojisi ve Altay Mitolojisi bu iki mitolojide Keloğlan tıpkı Dede Korkut hikayelerinde Deli Dumrul, Bamsı Beyrek gibi oldukça sarsılmaz bir yere sahiptir. Nedeni ise Keloğlan, Anadolu insanının saflığını, temizliğini ve doğruluğunu çok iyi karakterize eden bir tiplemedir. Keloğlanı Türk Mitolojisi’nde kaz çobanı olarak da görürüz. Keloğlan’ı Akyaka, Arpaçay ve Kars Bölgesi’ne indirgeyip, burada bir prototip olarak çıkarmamızın delillerinden biri kaz çobanı kimliğidir. Kaz çobanı Çanakkale Bölgesi’nde Sarıkız’dır. Kaz çobanı Kars Bölgesi’nde Keloğlan’dır. O yüzden Keloğlan salt doğruluğu, dürüstlüğü ve sempatik yapısından değil Anadolu anlatılarının birçoğunu bünyesine toplamış ve Kars Bölgesi’nde bu halk tarafından da dile getirilmiş bir tip olması açısından çok önemlidir. Neden Keloğlan diyeceğiz? Bir kere yaşı ellinin üzerinde olan bütün Karslılar bilirler ki biz mesire yeri olarak giderdik Keloğlan’a. Onun bir türbesi vardı. Türbesine gittiğimizde annelerimiz helva kavururlardı. Babalarımız adaklarını orada keserlerdi. Adak yeriydi orası. Keloğlan yöre kültürümüzde 19401990’lara kadar çok önemli bir prototip olmasına rağmen üzülerek Kars’ta kimse Keloğlan’ı bilmiyor. Oysa biz çocukluğumuzda her yıl beklerdik ki Keloğlan’a gidelim diye. Müthiş bir bayram günü gibiydi. Akyaka Kanyonu’nda yer yıl yaz aylarında bir takvim belirlenerek Keloğlan Şenlikleri düzenlenip orada herkese helva dağıtılabilir. Mutlaka Akyaka Keloğlan Kanyonu’nda Keloğlanla ilgili detayları koymamız lazım. Daha sonra çocuklarımızı toplayıp Keloğlan’ın öykülerini anlatacağız. Hissettirmeyen hiçbir bilgi, bilgi değildir. Çocuklara orada Keloğlan’ın doğruluğunu, saflığını, temizliğini öğüt vermeden de şehre başka türlü bir katkı sağlayabiliriz. Kars’ta da Keloğlan Kanyonu’nu canlandırabiliriz” diye konuştu.
Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman ise “Akyaka Kanyonu’nu hem yöre halkı için hem de Kars turizmine kazandırmak için başlatmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. Tabii yıllardır Akyaka Kanyonu’nun bilinmemesi de bizleri ayrıca üzmektedir. Özellikle Ali Canip hocamın Akyaka Keloğlan Kanyonu ifadeleri Kars turizmi için çok önemlidir. Çünkü böyle doğa harikası bir kanyonun turizme kazandırılması ve yöre halkına benimsetilmesi için mutlak suretle bölge ait hikayenin ortaya çıkması gerekmektedir. Günümüzde doğru hikayesi olan destinasyonlar ayakta kalabiliyor. Şahsım adına Ali Canip hocamın deyimiyle Akyaka Keloğlan Kanyonu’nu ilk defa görüyorum. Çeşitli çalışmalar yapıldıktan sonra kanyonun muazzam güzelliği ile birlikte doğa yürüyüşlerine ve sporlarına da çok elverişli. Kaymakamımız Sevinç Nur Hanımefendi’nin Akyaka Kanyonu’na daveti için ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
YEREL HABERLER Kars’ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat ...
Kars’tan 80 ile göç! 2019 yılında Kars’tan 16 bin 421 kişi göç etti
YEREL HABERLER Kars’tan 80 ile göç! 2019 yılında Kars’tan 16 bin 421 ...
Kars’ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler Kars'ta 200 sporcu atletizm pistinde ter döktü
YEREL HABERLER Kars’ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler Kars'ta ...
Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den CHP’li Özkoç’a gönderme Vedat Demiröz: “Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz” AK Parti Kars’ta Merkez İlçe Başkanlığı kongresi heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den CHP’li ...
(Görüntülü) Karslı Baran'ın at tutkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karslı Baran'ın at tutkusu
Başkan Erçetin Altay’ın Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erçetin Altay’ın Dünya Kadınlar Günü mesajı
Karslı Baran'ın at tutkusu
YEREL HABERLER Karslı Baran'ın at tutkusu
AK Parti Kars’ta Selim ve Sarıkamış kongrelerini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Kars’ta Selim ve Sarıkamış kongrelerini ...
Kars’ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
YEREL HABERLER Kars’ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat ...
Kars Belediyesi engelli vatandaşlara akü şarj istasyonunu açtı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi engelli vatandaşlara akü şarj ...
Kars’ta hayvancılık çalıştayı
YEREL HABERLER Kars’ta hayvancılık çalıştayı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X