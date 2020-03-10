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Kaymakam Koşal, Karakurt Barajı’nda incelemelerde bulundu

İHA

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sut tutmaya başlanılan Karakurt Barajı'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Koşal, Karakurt Barajı’nda incelemelerde bulundu

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sut tutmaya başlanılan Karakurt Barajı’nda bir takım incelemelerde bulundu.
Sarıkamış’ta yapımı tamamlanan ve sut tutmaya başlayan Karakurt Barajı’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Koşal’a İl Genel Meclisi üyesi Medeni Çetinkay’a AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Avukat Kenan Doğan, İl Genel Meclisi Üyesi Güventürk Önal’da eşlik etti. Karakurt Barajında hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Koşal, bir süre baraj bölgesini gezdi. Koçal daha sonra bölgeden ayrıldı.
Karakurt Barajı
Karakurt Barajı, temelden 142 m yüksekliğinde, 600 milyon m3 depolama ve 450 milyon m3 aktif hacme sahip, Türkiye’de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde dizayn edilen ve inşaatı tamamlanan ilk baraj olma özelliğine sapip, Karakurt Barajı ve HES Projesinin toplam kurulu gücü 99,50 MW olup, ortalama yıllık 346 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek.
Yıllık enerji geliri yaklaşık 30 milyon dolar, (171 milyon lira) olup, elektromekanik ekipmanı tamamen yerli olan ilk baraj olma özelliğine de sahip olan Karakurt Barajı, tamamlanmasıyla birlikte Aras Nehrinde her yıl yaşanan ve önemli zararlara yol açan taşkınlar önlenecek, sürüntü maddesi taşınması azalacak, Iğdır Ovası Sulamasına kurak aylarda düzenli sulama suyu sağlanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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