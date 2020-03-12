Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta polis ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından analiz çalışması sonucu fiziki takibi yapılan bir araç sanayi uygulama noktasında durduruldu. Araç içinde bulunan S.M.,Ö.B. ve E.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında 6.16 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Sarıkamış’ta durdurulan farklı bir aracın içerisinde bulunan İ.G. ve G.G isimli şahısların yapılan üst aramasında ise 2,63 gram metamfetamin, 4,59 gram extacy uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan İ.G. isimli şahıs TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklandı.



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