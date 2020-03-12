Mehmet Akif Ersoy Kars'ta anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kars’ta da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde, öğrencilerin performansları göz doldurdu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasın ardından başlayan etkinlikte, ‘Hakk’ın Sesi Mehmet Akif’in’biyografisi slayt gösterisi, Akif’in edebi yönü, Akif’in hayatı konulu tiyatro oyunu sahneye kondu.

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliği İstiklal Marşı’nı okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol tarafından verilmesi ile son buldu.

Anma programına Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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