Kars’ta fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kars’ın Arpaçay İlçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 3 Azerbaycan uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği tarafından “Fuhuş Operasyonu” düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ilçede faaliyet gösteren gazinootel bağlantılı eğlence mekanında fuhuş yaptığı tespit edilen 3’ü Azeri uyruklu 1’i Türk olmak üzere toplam 4 kadın ile aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 4 erkek olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan gerekli adli işlem yapılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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