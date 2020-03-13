Digor kaymakamı köylerde

Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, makamında oturmuyor. Kaymakam Zengince, köyleri dolaşarak sorunlarını yerinde görüyor.

Kars’ın Digor İlçesi Kaymakamı Enver Hakan Zengince, köylerde incelemelere devam ediyor. Kaymakamlık makamından ziyade sahada olmayı tercih eden kaymakam Zengin, köyleri tek tek dolaşarak, köylüleri dinliyor. Köylerin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek çözüm üretiyor.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, son olarak ilçeye bağlı Bostankale, Bayırbağı ve Arpalı köylerinde bir takım incelemelerde bulundu. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Zengince, köylerde KÖYDES aracılığıyla yapılacak çalışmaları anlattı. Zengince, köylüleri isteklerini dinledi. Köylerdeki eksikliklerin giderilmesi için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, köylerdeki incelemelerin ardından ilçe merkezine döndü. Kaymakamın Zengince’nin köy ziyeretlerinin devam edeceği öğrenildi.

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