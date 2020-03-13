Kars’ta FETÖ’nün bölge sorumlusu yakalandı

Kars’ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgütün sözde "bölge sorumlusu" yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele ve örgütün deşifre edilmesine yönelik Kars Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu FETÖ’nün bölge sorumlusu Ş.Ö. düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kars ilinde bayan yapılanması içerisinde bölge sorumlusu olan Ş.Ö. örgütün gizli haberleşme programı BYLOCK'u kullandığı da tespit edilirken, Ş.Ö. 2016 yılından itibaren aranma kaydı bulunuyordu.

Üst düzey örgüt mensubu olduğu fiziki ve teknik takip sonucu İstanbul yakalanarak Kars’a getirilen Ş.Ö. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adli’ye ye sevk edilen Ş.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Ceza Evine gönderildi.

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