Kars’ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

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Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametgahlarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden F.B. A.Ö. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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