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Kars’ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Kars’ta tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik yaptığı ileri sürülen ve gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametgahlarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan F.B., A.Ö., H.Ö., M.C., D.M.B. ve Ö.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden F.B. A.Ö. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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