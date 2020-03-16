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Kars’ta Şubat ayında 175 konutun satışı yapıldı

İHA

Kars’ta Şubat ayında 175 konutun satışı yapıldı

Kars’ta Şubat ayında 175 konut satılarak el değiştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır’da 2020 Şubat ayında toplam 389 konut satılarak el değiştirdi.
TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde ise konut satışı şöyle sıralandı. Ağrı’da 114 konut, Kars’ta 175, Iğdır’da 84 konut ve Ardahan’da 2020 Şubat ayında 6 konut satış sonucu el değiştirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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