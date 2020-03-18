Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri de sevindirdi. Cıbıltepe’de bulunan pistlerde 40 santim kar bulunurken, kayak severler de hafta sonu kayabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Son iki gündür Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden Susuz’a bağlı Çamyazı köyünün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için için il özel idaresi ekipleri çalışma başladı.

Sarıkamış’ta yağan karın ardından belediye de kar temizleme çalışmalarına başladı. Başkan Harın Hayali’nin talimatıyla belediye karla mücadele ekipleri ilçede ana yollar ve caddelerdeki karı temizledi. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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