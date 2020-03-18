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Kars’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

İHA

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da tören düzenlendi.

Kars’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da tören düzenlendi.
Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törene; Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkan Vekili Şevin Alaca, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan katıldı.
Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Vali Türker Öksüz, şeref defteri imzalandı.
Kars Valisi Vali Öksüz, “Bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan Aziz Şehitlerimiz; Türk Milletinin, özgürlüğü ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini tüm dünyaya haykırdığı 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak ve siz aziz şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı sunmak üzere huzurunuzdayız. Sizler vatan, millet, bayrak ve mukaddesatınız uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek yüce dinimizce bir insanın yükselebileceği en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştınız” dedi.
Öksüz, “ Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi; Kurtuluş savaşından Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğu gibi tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir. Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız” diye konuştu.
Tüm dünya bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ordusu ve milletiyle tek yürek halinde, vatan topraklarını korumak adına her türlü terör odaklarına ve emperyalist güçlere karşı mücadele etme azim ve kararlılığındadır diyen Öksüz, “Aziz Şehitlerimiz! Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz! Emin olunuz ki, kanlarınızla yoğurduğunuz kutsal vatan topraklarını ilelebet muhafaza ve müdafaa etmemize hiçbir güç engel olamayacaktır. Bizler sağ oldukça Anadolu Türk Yurdu olarak kalacak, Ay yıldızlı al bayrak yurt semalarında hür olarak dalgalanacaktır! Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde bu vatanı, bayrağı ve istiklâli bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden siz Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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