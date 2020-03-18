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Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni andı

İHA

Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni andı

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından 2634 Rakımda Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri andı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için faaliyet düzenlendi.
Vatandaşlardan Mustafa Doğan yaptığı açıklamada “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için Jandarma Arama Kurtarma timleri faaliyet düzenlendi. Güzel bir faaliyetti. Bizlerde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Rahmetle anıyoruz" dedi.
2634 Rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi Bayraktepede yürüyüş faaliyeti gerçekleştiren JAK Timi Türk Bayrağı açarak Çanakkale Şehitleri'ni andı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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